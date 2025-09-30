＜ロッテ選手権事前情報◇29日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米女子ツアーは1週間のオープンウィークを挟み、ハワイにあるホアカレイCCで「ロッテ選手権」（10月1〜4日）が行われる。開幕にあたり、初日の組み合わせが発表された。≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！日本勢は11人が出場する。先陣を切るのは、日本時間2日の午前2時22分に1番から笹生優花。そして10番から山下美夢有、竹田麗央