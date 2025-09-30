兵庫県淡路市ではサルビアの花が見ごろを迎えています。一面を赤く染めるサルビアの花。兵庫県淡路市の「あわじ花さじき」では、サルビアが見ごろを迎えています。赤色が特徴的な花ですが、ブルーサルビアも青い花を咲かせていて、計１２万本ものサルビアがなだらかな丘一面を赤や青で鮮やかに彩っています。訪れた人たちは海とサルビアを背に写真を撮るなど、秋の散策を楽しんでいました。「青と赤が色鮮やかでとてもき