熊本県宇城市にある自動車販売店で、閉店後に整備工場と車が燃える火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、宇城市松橋町久具の「ホンダカーズ宇城松橋店」です。30日午前3時すぎ、近隣住民から「建物から火が出ている」と消防に通報がありました。火は1時間あまりで消し止められましたが、鉄骨平屋の整備工場の内側約150平方メートルと、中にあった車が焼けました。警察によりますと、当時は営