京都府にある陸上自衛隊祝園分屯地で火薬庫の増設工事が始まったことに対し、住民グループが抗議の請願書を提出しました。京都府精華町と京田辺市に広がる陸上自衛隊祝園分屯地では火薬庫１４棟の増設が計画されていて、８月、造成工事が始まりました。住民グループは９月３０日、説明会の開催や政府が新たに導入する長射程ミサイルを保管しないことなどを求める請願書を内閣総理大臣と防衛大臣宛に提出しました。（呉羽真