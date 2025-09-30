大阪府豊中市は、一般競争入札で発注できた工事を分割して随意契約で発注するなど不適切な行為が複数あったことを認めました。豊中市は、去年までの過去５年間に一般競争入札で発注できた工事約１３０件を数百件に分割し、随意契約で業者に発注していたということです。また、随意契約を結ぶ際に本来は市が集めなければならない複数の業者の見積書を、ひとつの業者に提出するよう依頼していたケースが、複数の部局で確認され