30日朝の熊本県内は全域で今シーズン一番の冷え込みとなりました。阿蘇市でもひんやりとした朝を迎え、この時期らしい風景がみられました。朝日を受けるヒガンバナ。花の先には朝露が輝いています。放射冷却の影響でけさの県内の最低気温は、阿蘇市乙姫で13.4℃、高森町で14.7℃などと、18の観測地点すべてで今シーズン一番の冷え込みとなりました。■地元の人「ちょっと涼しくなった。これくらいが気持ちいい」阿蘇山