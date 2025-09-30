アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が29日、ホワイトハウスで会談し、トランプ氏が提示したパレスチナ自治区ガザ地区の戦闘終結に向けた計画に、ネタニヤフ氏が同意しました。アメリカトランプ大統領「きょうは平和にとって歴史的な日だ。この計画に同意し協力すれば、長年続いてきた死と破壊に終止符を打てると信頼してくれたネタニヤフ氏に感謝する」イスラエルネタニヤフ首相「戦闘終結のための、あなた