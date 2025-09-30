ＴＢＳの杉山真也アナウンサーが２９日、同局の「転才の証明」で、有名ラッパーのアナウンス技術に舌を巻いた。番組は、天才ならばその才能を別のものに移しても才能を発揮するのでは…という設定で、最初は言葉を操る一流ラッパーならアナウンサーに転じられるのか？という企画を放送。呂布カルマ、輪入道、泰斗ａ．ｋ．ａ．裂固の天才ラッパー３人が挑戦。その技術を杉山アナが判定した。その中で群を抜いた才能を発揮した