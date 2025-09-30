日本自動車販売協会連合会熊本県支部が8月の記録的大雨で被災した人に使ってもらおうと、日本カーシェアリング協会に車両9台を提供しました。カーシェアリング協会は被災地で車の無償貸し出しを行っています。これまでに県内の被災者から1500台を超える貸し出し要請が相次ぎ、引き続き車の寄付を募っています。