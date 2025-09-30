SnowManの目黒蓮（28）が30日、都内で米スマートフォンブランド「モトローラ」新製品発表会に出席した。ブランドアンバサダーに就任し、1年。同社の製品を使って日常のさまざまな場面を撮影してきた。イタリア・ミラノで景色を撮影した一枚をお気に入りとして紹介。「ウシさんがいっぱいいる。電車で行ってとても素敵な景色が広がっていた。自然の色味もモトローラで取ると凄く奇麗に映し出してくれる」と解説した。さら