富士山の山頂で、御来光に向かって万歳する登山者＝7月環境省は30日までに、富士山の9月10日までの開山期間中、8合目を通過した登山者が、昨年と同水準の20万5100人だったと発表した。今年から入山規制を始めた静岡県側3ルート（富士宮、御殿場、須走）は昨年比6.1％減の8万4032人。昨夏に規制を導入した山梨県側吉田ルートは5.4％増の12万1068人だった。8合目付近に設置した赤外線カウンターで調べた。静岡県側では今年から、