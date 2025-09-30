カナダの製材所に並べられた木材＝4月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、輸入する木材に10％の追加関税を課す布告に署名した。食器棚など木材の関連製品には25％を課す。10月14日に適用する。日本と欧州連合（EU）は関税合意に基づき15％が上限となる。輸入が国家の安全保障を損なう恐れがあると判断すれば追加関税を課せる「通商拡大法232条」に基づく措置。木材のサプライチェーン（供給網）や国