ＢＳテレ東は３０日、今月４日に８２歳で死去した歌手・俳優の橋幸夫さんを偲び、「橋幸夫さん歌をありがとう〜追悼企画〜」を１０月３日、午後７時から放送すると発表した。２０２２年５月に２週に渡って放送した「武田鉄矢の昭和は輝いていたスペシャル」で「橋幸夫引退まで歌い続ける」の映像を２時間一挙再放送。デビュー曲「潮来笠（いたこがさ）」の誕生秘話や「霧氷」の裏にあった衝撃の事実などを、本人がたっぷり語