女優の今田美桜（28歳）が、9月29日に放送された「あんぱん 特別編」（NHK）に出演。朝ドラヒロインとなる高石あかりについて「姉みたいな気持ちになりました」と話す。今田美桜と高石あかりによる「あんぱん」×「ばけばけ」ヒロインバトンタッチとスペシャル対談が行われ、その様子を放送。今田が高石について「あかりちゃんの丁寧なお人柄がみんなに伝わっているんだろうな、みたいな、姉みたいな気持ちになりました」と話す。