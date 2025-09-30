女優の今田美桜（28歳）が、9月29日に放送された「あんぱん 特別編」（NHK）に出演。NHKの高瀬耕造アナから「もう、相当な何者かになっています」と賞賛され喜んだ。今田美桜と高石あかりによる「あんぱん」×「ばけばけ」ヒロインバトンタッチとスペシャル対談が行われ、その様子を放送。今田は自分の演じたのぶについて「のぶがいろいろ悩む瞬間とか、私もこう思ったことあるなぁとか。特に『何者にもなれなかった』って言う時は