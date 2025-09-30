任期満了に伴う川根本町の町長選挙が30日告示され、現職と新人1人がこれまでに立候補を届け出ました。立候補したのは、現職で再選をめざす薗田靖邦さん66歳と、新人で工芸品製造販売業の前田佳則さん47歳のいずれも無所属の2人です。薗田さんは町民の声を大切に、誰もが安心して暮らせるまち、これからもいき続けるまちを。前田さんは大井川鉄道の早期復旧や茶業振興、空き家対策などを訴えています。川根本町の町長選挙立候補は、