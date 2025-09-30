「秋の交通安全県民運動」最終日の30日、福岡県内の通学路で、警察官が子どもたちの登校を見守りました。 午前7時半すぎ、福岡市西区の内浜小学校近くでは、警察官が通学路に立って道路を渡るときは横断歩道を歩くよう呼びかけました。また、車や自転車の運転手に交通指導を行い、自転車の一時不停止などで7人が警告を受けました。■西警察署・中村博樹 交通課長「これからの季節は日が落ちるのが早くなりますので、児童をはじ