2026年3月に開催され、現在のコースでは最後となる見込みのとくしまマラソンへのエントリー受付が、9月30日から始まりました。「とくしまマラソン2026」は、来年3月22日に開催されます。30日の午前10時から、インターネットサイト「RUNNET」でエントリー受付が始まりました。定員は2025年と同じ8500人です。2027年大会からコース変更を予定しているため、現在の吉野川沿いを走るコースでは最