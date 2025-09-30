■これまでのあらすじ娘のメメがイヤイヤ期を迎えたらゆったり構えていこうと思っていた母のまろ。しかし、実際はあまりにもしんどくて自分に負担をかけないようにやろうと思い至る。イヤイヤ期名物の「この世の終わり泣き」については、動画を撮って見せると客観視できて効果があると聞き、試してみる。するとメメが「ママとぎゅーっとしたい」から泣いたと話してくれて、不意にキュンとさせられるのだった。■何をしても泣き止ま