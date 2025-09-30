東京午前はドル円は１４８．８４円付近まで強含んだものの、上値は伸びず。前日のドル安水準を維持しつつ、目立った値動きは見られない。月末・四半期末であるほか、明日から中国市場が国慶節の大型連休に入ることから、積極的な売買は見送られている。 ユーロ円は１７４円前半、ポンド円は１９９円後半で小動き。一方、豪ドル円は９７．９３円付近まで水準を切り上げた。豪中銀の政策金利発表を控えて豪ドル買いが