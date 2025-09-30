【新興国通貨】ドル人民元７．１２５０台、ドル買い戻しが優勢＝中国人民元 ドル人民元は７．１２６０台までドル高元安。昨日は７．１１台で推移していた。人民元円はドル円の買い戻しもあって２０円８４銭前後から２０円８６銭台を付けたが、その後の対ドルでの元安もあって２０円８４銭前後での推移に戻している。 USDCNY 7.1265CNYJPY20.841