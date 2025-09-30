29日三島市でトラックがJR東海道線の高架下を走行中、積んでいたショベルカーが引っ掛かり横転する事故がありました。道路で横転するショベルカー。運転席の天井部分は大きくゆがんでいます。警察によりますと29日午後5時ごろ、三島市加茂川町の市道でトラックがJR東海道線の高架下を走行中積んでいたショベルカーが引っ掛かり横転しました。トラックの運転手にけがはありませんでした。ショベルカーは出