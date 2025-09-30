9月30日も秋晴れとなった高知県内。四万十市入田では、赤いヒガンバナが見頃を迎えています。青々とした草むらで赤い花を揺らすヒガンバナ。四万十市の四万十川沿いにある入田ヤナギ林では、約200メートルにわたってヒガンバナが群生していて、秋になると一帯は鮮やかな赤色に染まります。四万十市観光協会によりますと、ヒガンバナは例年通り9月16日ごろに咲き始め今が見頃となっていて、30日も秋晴れの空の下で真っ赤な花