プロレスリング・ノアは３０日、元ＧＨＣヘビー級王者・潮崎豪がこの日いっぱいで退団したことを発表した。ノアは「このたび潮崎豪選手からの申し入れを受けて協議をいたしました結果、現在の契約期間をもって株式会社ＣｙｂｅｒＦｉｇｈｔ／プロレスリング・ノアとの契約を更新せず、本日をもちまして契約満了となりましたことをお知らせいたします」と発表した。そして「ファンの皆様、関係者の皆様には、ご心配・ご迷惑を