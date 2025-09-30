30日未明、大分県大分市でトラックが信号の柱に衝突する事故があり、運転していた48歳の男性が死亡しました。 大分市の事故現場 事故があったのは大分市横尾の県道610号、クラサスドーム大分東交差点です。 警察によりますと30日午前3時半ごろ、明野方面に向かって走っていた2トントラックが歩行者用の信号機の柱に衝突し、歩道に乗り上げました。 この事故で、トラックを運転していた大分市横尾の建設業