【新華社成都9月30日】中国四川省成都市で初の市中免税店が25日、オープンした。インバウンド観光客の「中国ショッピング」の利便性がさらに高まる。市中免税店が設置されたのは春熙路エリアの仁恒置地広場。中免市内免税品（成都）の馬君平（ば・くんぺい）総経理によると、営業面積は3千平方メートル以上で、70余りの国際ブランドと50以上の「国潮」ブランド（中国伝統文化の要素を取り入れたブランド）が集まっている。商品