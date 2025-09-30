俳優・真田広之（６４）の姿にフォロワーが騒然となった。真田のインスタグラムが日本時間３０日に更新され、自身が登場したライフスタイル誌「ＨａｕｔｅＬｉｖｉｎｇ」でのショットを投稿。「彼は侍であり、スコーピオンであり、将軍でもある」「ハリウッドで最も長く活躍する日本人スターが、いかに自らを革新し続けているのか」などとつづった同誌の投稿をシェアして紹介した。ダンディーなヒゲ、オールバックヘアでポ