9月29日の午後、阿波市の県道でトラックが信号機に衝突する事故があり、信号が消えたため、付近では長時間に渡り交通規制が行われました。事故があったのは、阿波市吉野町五条の県道です。警察などによりますと、29日の午後5時50分ごろ、交差点で大型トラックが信号機に衝突、その後、2～300m先の歩道に乗り上げて停車しました。（記者）「道路標識が根元から折れてしまっています」目撃した人によりますと、トラックは信号