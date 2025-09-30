「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」の公式Xは29日、大阪・関西万博のミャクミャク×ジェラート ピケ商品の再販売について、きょう9月30日も再販売を実施すると急きょ発表した。【画像】激戦…ミャクミャク×ジェラピケエアリーモコミャクミャクヘアバンドミャクミャクのジェラピケグッズは人気のアイテムで、大丸松坂屋百貨店は9月24日、「人気のジェラート ピケとのコラボレー