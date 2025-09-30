企業経営者や新規事業を目指す人向けに、成功事例やノウハウなどを紹介するイベントが29日、小千谷市で行われました。 イベントの前半では南魚沼市で起業を目指す人などに向けたセミナーが行われ、南魚沼市で農業を中心に様々な新規事業に挑戦している原澤太一さんが「新規事業とアントレプレナーシップ（起業家精神）」をテーマに講演しました。 原澤さんはコメ農家ですが、農家の課題である冬季の売上確