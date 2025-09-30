10月7日放送の『坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇「拓郎あいしてる」』（フジテレビTWO ドラマ・アニメ＝後7：00〜後9：00／フジテレビNEXT ライブ・プレミアム＝深0：00〜深2：00）に、2022年にアーティスト活動の一線から退いたシンガー・ソングライター 吉田拓郎（79）が出演することが明らかになった。【写真】「お元気そうで安心しました」篠原ともえが公開した吉田拓郎ら“LOVELOVEメンバー”との記念ショット2003年