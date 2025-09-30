サイバー攻撃を受け、大規模なシステム障害が起きているビール大手の「アサヒグループホールディングス」は、出荷などの停止が30日午前11時半現在も続いています。サイバー攻撃を受けたことによる29日午前からのシステム障害は、現在も続いているということです。酒類や飲料、食品の国内の受注や出荷が全て止まっていて、出荷ができないため、生産もストップしています。また、お客様相談室などのコールセンター業務も停止していま