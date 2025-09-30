三笠宮妃百合子さまが亡くなり、当主不在となっていた三笠宮家を、彬子さまが継承されることが決まりました。【映像】三笠宮家の当主 彬子さまが継承宮内庁で石破総理らが出席し「皇室経済会議」が開かれ、彬子さま（43）が当主となり三笠宮家を継承することが決まりました。三笠宮家は2024年11月に、三笠宮妃百合子さまが101歳で亡くなり、当主が不在となっていました。一方、彬子さまの母・信子さま（70）は三笠宮家を離