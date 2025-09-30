任期満了に伴う上板町長選挙が9月30日に告示され、これまでに現職1人が立候補を届け出ています。上板町長選挙に立候補したのは、無所属の現職で3選を目指す、松田卓男候補77歳です。立候補の届け出は、30日の午後5時で締め切られます。他に立候補の動きはなく、無投票当選の公算が大きくなっています。（30日・午前11時40分時点）