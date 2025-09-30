元「モーニング娘。」初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。外出先での長女との写真を披露した。中澤は「学校が代休の娘と2人でお出かけ」と書き出し、「楽しかった」と報告。「なんでも買ってあげてしまいたくなる。危ない危ない」と打ち明け、ハッシュタグで「中学生」と添えた。中澤は2012年4月に一般男性と結婚。同年11月、長女を出産し、2014年に福岡に移住。2015年5月に