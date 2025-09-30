俳優の鈴木裕樹（41）が30日、自身のXを更新。同日付で21年間所属した芸能事務所「ワタナベエンターテインメント」を退所することを発表した。鈴木は「この度、私、鈴木裕樹は、2025年9月30日をもちまして、 ワタナベエンターテインメントを退所することといたしました」と発表。「約21年間、自分の人生の半分にもあたる時間を支えていただき、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。