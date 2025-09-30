【ラ・リーガ】バルセロナ 2−1 ソシエダ（日本時間9月29日／エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニ）【映像】エラシコで股抜き縦突破の瞬間バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、衝撃のボールタッチでディフェンダーを翻弄した。バルセロナは日本時間9月29日、ラ・リーガ第7節で日本代表MFの久保建英を擁するソシエダを本拠地に迎えた。ベンチスタートとなったヤマルは、1ー1で迎えた58分にFWルーニ