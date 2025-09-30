調査報道の続報です。警察の家宅捜索の予定が匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）に漏えいしていた疑いがある問題で、捜索に入った一部の風俗店で女性が勤務しておらず、摘発ができていなかったことが分かりました。国内最大級のスカウトグループで、トクリュウとされる「ナチュラル」は、「千葉の風俗店4〜5店舗に7月13日か14日に家宅捜索が入る」との情報を事前に入手していました。情報は、数日前にグループ内で使われる専