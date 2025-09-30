3年目の覚悟が見えたリーチだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月29日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、ライバルからテンパイ濃厚な仕掛けが入っている中、苦しい待ちをもろともしないリーチを敢行。「まじ！？」「強気やなぁ」とファンの驚きを招いた。【映像】高評価を受けた中田花奈、強気のリーチ判断（実際のシーン）元アイドルで、現在は雀荘カフェも経営しながらプロ雀士、タレントと多忙に活動する中田