会談に臨む自民党の坂本国対委員長（左）と立憲民主党の笠国対委員長＝30日午前、国会立憲民主党の笠浩史国対委員長は30日、自民党の坂本哲志国対委員長と国会内で会談し、10月4日の自民新総裁選出を受け、首相指名選挙を行う臨時国会の早期召集を重ねて要求した。7月の参院選後、政治空白が70日以上に及んでいるとして「国会は国民の負託に応える責任がある。極めて遺憾だ」と述べた。坂本氏は新総裁に野党の要求を受け止めた国