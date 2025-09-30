【第9話】 9月30日 公開 価格：70ポイント 【拡大画像へ】 講談社は9月30日、しげの秀一氏による新連載「昴と彗星」の第7話「高速ばばあｖｓ．天上天下唯我独尊」をヤンマガWebに公開した。価格は70ポイント。 本作は「頭文字D」と「MFゴースト」と世界観を共有する新たな公道最速伝説。現在ヤンマガWebでは第1話や第4話が無料公開されている。 【最新話】 第9話