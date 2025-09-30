「エネルギー極少化」と「本質価値極大化」を掲げるスズキの技術戦略（10年先を見据えた技術戦略2025資料より）【写真】軽量化では680kgの「アルト」をさらに100kg軽くするというスズキが「10年先を見据えた技術戦略2025」を発表した。いったい、どのような内容なのか。そこからわかったスズキの強み、そして未来を紐解いてみたい。東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！