３０日前引けの日経平均株価は前営業日比２０円２７銭安の４万５０２３円４８銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は９億１４９７万株、売買代金概算は２兆１５８４億円。値上がり銘柄数は５２５、対して値下がり銘柄数は１０３３、変わらずは５５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方は売り買い交錯でスタートしたものの、その後は総じて売りに押される地合いとなった。前日の米株高は追い風ながら、