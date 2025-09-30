３０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸。前日に米長期金利が低下したことを手掛かりに、朝方には１３６円０４銭まで上伸する場面があった。 つなぎ予算の成立が遅れて米連邦政府の一部が閉鎖する可能性があり、２９日の米市場では投資家心理が弱気に傾くなか、相対的に安全な資産とされる米国債への買いが優勢となった。この流れが東京市場に波及したが、この日に財務省が実施する２年債入札の結果を見極めたいな