2025年9月5日に全国公開された『ヒックとドラゴン』は、バイキングの少年ヒックとドラゴンのトゥースの友情と大冒険を描いたドラゴンライド・アドベンチャー。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】ドラゴンのトゥースと強い絆を築いていく少年ヒック(メイソン・テムズ)の日本語吹き替え版の声は坂東龍汰さんが担当映画『ヒックとドラゴン』のメイン写真【ストーリー】舞台は、何世代にも渡り人