伊勢半は10月8日、ヒロインメイクより、毛穴や凹凸を瞬時に補正し、長時間さらふわ肌をキープするルースパウダー「ヒロインメイクフワットキープパウダー全1色」を発売します。同商品は、皮脂に強いオイルプルーフ処方で、長時間さらふわ肌をキープ！厚塗り感のない毛穴レス（※1）肌を叶え、ふわっと軽い仕上がりが続きます。パフと鏡が付いた持ち運びに便利なコンパクト。乾燥による皮脂崩れが気になる秋・冬のお直しに