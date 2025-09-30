ネイチャーラボは10月1日、スキンケアブランドのLITS（リッツ）から、チューブタイプで展開する多機能ジェル2アイテムをスギ薬局グループ限定で発売します。■ワンタッチで使いやすく内容量は従来品より10gアップ！発売するのは、高保湿の「リッツ モイスト パーフェクトリッチジェル」と、透明感ケアの「リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルC」の2品。植物幹細胞由来成分を共通成分に、「リッツ モイスト パーフェクトリッ