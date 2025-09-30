Iｰneが展開するラッピングケアビューティーブランドのQurap（キュラップ）は10月1日より、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アニメ「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーションによる商品を順次発売します。■3人のヒロインをイメージした成分を配合のシャンプー、トリートメント、ヘアマスクを展開同コラボでは、アニメの世界観にリンクしたヘアケア成分・