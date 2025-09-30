WEリーグの公式Xが、「千葉Lのロナウジーニョ 角谷瑠菜がクラブ最年少ゴール」と題して、得点シーンと初々しいインタビュー動画を公開した。WEリーグ第８節の千葉L対EL埼玉。スコアレスで迎えた15分、敵陣の左サイド深くで山口千尋が巧みに敵をかわし、クロスを供給。ゴール前に走り込んだ角谷が、相手に寄せられながらも右足で押し込んだ。試合後に角谷は「ちーさん（山口）がセンタリングを上げてくれるって信じていたので