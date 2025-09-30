日経225先物は11時30分時点、前日比90円安の4万5040円（-0.19％）前後で推移。寄り付きは4万5120円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万5170円）を下回り、やや売りが先行して始まった。直後につけた4万5150円を高値に軟化し、節目の4万5000円を割り込むと、中盤にかけて4万4780円まで下落幅を広げる場面もみられた。ただし、売り一巡後は終盤にかけてショートカバーが入り、4万5000円を上回って推移している。